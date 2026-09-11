Świat Wysadzili tunele Hezbollahu. Wywołali wstrząs o magnitudzie 4,1 Oprac. Adam Styczek |

Kłęby dymu nad południowym Libanem po izraelskich atakach - 25.05.2026 r. Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ATEF SAFADI

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"Izraelska armia zniszczyła dzisiaj podziemną infrastrukturę terrorystycznej organizacji Hezbollah pod grzbietem Ali Taher, kończąc w ten sposób tworzenie strefy bezpieczeństwa w południowym Libanie. To strategiczna infrastruktura terrorystyczna budowana przez dwie dekady, przy irańskim finansowaniu i planowaniu" - poinformowali w oświadczeniu premier Izraela Benjamin Netanjahu i minister obrony Israel Katz.

Izraelski atak na południu Libanu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Wybuch był tak potężny, że USGS, najważniejszy światowy autorytet w zakresie monitorowania trzęsień ziemi, odnotowała w czwartek wieczorem w regionie grzbietu Ali Taher wstrząs o magnitudzie 4,1. Jak informuje agencja AFP, wstrząs ten, odpowiadający niewielkiemu trzęsieniu ziemi, odczuło wielu mieszkańców południowego Libanu.

Działania militarne Izraela w Libanie

W zeszłym tygodniu armia izraelska ogłosiła zdobycie grzbietu Ali Tahir, który położony jest na północ od rzeki Litani, na skraju strefy okupowanej przez Izrael w południowym Libanie.

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Izrael twierdzi, że Hezbollah wykopał w tym rejonie tunele, umożliwiające mu wystrzeliwanie dronów i rakiet w kierunku izraelskich pozycji wojskowych w południowym Libanie, a także na północ Izraela po drugiej stronie granicy.