W izraelskich atakach zginęli wysocy rangą członkowie Hamasu i Hezbollahu

Był to najwyższy rangą urzędnik wojskowy Hezbollahu, który zginął od czasu, gdy grupa rozpoczęła ostrzał Izraela, wspierając swojego palestyńskiego sojusznika, Hamas w prowadzonej od 7 października wojnie - dodaje AFP.

Tawil był zastępcą dowódcy jednego z oddziałów sił specjalnych Hezbollahu; wraz z innym członkiem tej organizacji zginął, gdy zaatakowano samochód, którym jechali - relacjonuje agencja Reutera. Do ataku doszło w okolicach wsi Majdal Selm, ok. 10 km od granicy z Izraelem.

Izraelska armia o atakach na cele w Syrii

Dodano: "Nie dopuścimy do terroryzmu z terytorium Syrii i sprawimy, że poniesie ona odpowiedzialność za wszelką działalność wywodzącą się z jej terytorium".

Obawy o sytuację na Bliskim Wschodzie

Rosną obawy, że wojna Izraela z Hamasem może rozlać się na cały Bliski Wschód, a wymiana ognia na granicy izraelsko-libańskiej otworzy kolejny front tej wojny, co sprawiło, że do regionu udał się w trybie pilnym z kolejną już wizytą sekretarz stanu USA Antony Blinken - komentuje Associated Press.