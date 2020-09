Ogień w centrum Bejrutu. "Niewyobrażalne. Każdego dnia mamy problem"

Znany budynek w handlowej dzielnicy Bejrutu stanął we wtorek w ogniu. To drugi we wrześniu pożar, który wstrząsnął stolicą Libanu, wciąż zmagającą się z wieloma wyzwaniami po sierpniowym potężnym wybuchu, który zdewastował tamtejszy port i okolice. Tym razem nie ma doniesień o osobach rannych.