Polacy w Bejrucie już szukają zaginionych. "Jest szansa na uratowanie żywych osób"

Od czwartku w zniszczonym przez eksplozję bejruckim porcie przebywa polska ekipa ratownicza. - Przeszukiwaliśmy do późnych godzin nocnych cały teren. Udało się przekonać generalicję wojskową marynarki wojennej, która tutaj zarządzała sytuacją, żeby ekipy ratownicze mogły pracować również w nocy - mówił na antenie TVN24 starszy brygadier Mariusz Feltynowski, dowódca polskiej ekipy poszukiwawczej.

We wtorkowe popołudnie w bejruckim porcie doszło do potężnej eksplozji. W wyniku wybuchu 2750 ton saletry amonowej zginęło co najmniej 145 osób, a około pięciu tysięcy zostało rannych. Liczby te wciąż mogą wzrosnąć, bo dziesiątki osób są poszukiwane.