"Kościół zatrząsł się z nami, wołaliśmy Maryję. Myśleliśmy, że spadnie na nas dach"

We wtorkowe popołudnie w bejruckim porcie doszło do potężnej eksplozji. W wyniku wybuchu 2750 ton azotanu amonu zginęło co najmniej 145 osób, a około 5 tys. zostało rannych. W tym czasie w jednym z maronickich kościołów w stolicy Libanu odprawiano mszę, transmitowaną w internecie ze względu na pandemię COVID-19, by wierni z domu mogli przyłączyć się do modlitwy. Na udostępnionych przez parafię świętego Marona zdjęciach i nagraniu widać, co się stało, gdy doszło do wybuchu.