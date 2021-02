"Był jednym z nielicznych, którzy umieli wyrażać swoje myśli". Krytykował Hezbollah, został znaleziony martwy

Kilka godzin wcześniej urwał się z nim kontakt. Jego żona i siostra alarmowały w mediach społecznościowych, że Slim od wielu godzin nie odbierał telefonu i że nie widziano go od środy wieczorem. O jego śmierci dowiedziały się na komisariacie policji, gdzie zwróciły się po jego zaginięciu.

Wszczęte dochodzenie

Okoliczności śmierci aktywisty nie są jasne. Przedstawiciel libańskich sił bezpieczeństwa, który anonimowo rozmawiał z agencją Associated Press, powiedział, że w sprawie wszczęto dochodzenie.

Reuters zwraca uwagę, że jest to pierwsze zabójstwo czołowego krytyka Hezbollahu od wielu lat.

Slim mieszkał z żoną na południowych przedmieściach Bejrutu, gdzie prowadzili firmę Umam Productions, zajmującą się produkcją filmową. Do rodziny Slima należy wydawnictwo, a on sam często był gospodarzem publicznych debat i forów politycznych - przypomniała agencja Associated Press.