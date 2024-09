"Najważniejszym przesłaniem ode mnie jest natychmiastowy wyjazd". Apel premiera

Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, a także Rosja wezwały swoich obywateli do opuszczenia Libanu. "Wydarzenia ostatnich godzin i dni wykazały, jak niestabilna jest sytuacja" - podkreślił w komunikacie brytyjski minister obrony John Healey. Zaostrzający się konflikt Izraela z libańskim Hezbollahem budzi szerokie zaniepokojenie w świecie. W środę papież Franciszek zaapelował, by "wspólnota międzynarodowa podjęła każdy wysiłek, by zatrzymać eskalację".