Liban ma nowego premiera. "Nie ma czasu na rozmowy i obietnice. Nadszedł czas na współpracę ze wszystkimi"

48-letni polityk od 2013 roku jest ambasadorem Libanu w Niemczech. Był doradcą jednego z byłych premierów Libanu, Nadżiba Mikatiego, a w 2011 roku pełnił funkcję szefa jego gabinetu. Ma doktorat z prawa i nauk politycznych, wykładał na uniwersytetach w Libanie i we Francji.

- Szansa dla naszego kraju jest niewielka, a misja, której się podjąłem, opiera się na uznaniu tego przez wszystkie siły polityczne - zaznaczył Adib po poniedziałkowym mianowaniu na premiera, dodając, że nowy rząd powinien powstać w rekordowo krótkim czasie, a reformy trzeba wdrożyć jak najszybciej, jako "punkt wyjścia do porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym". Jak przypomniała Agencja Reutera, rozmowy Libanu z MFW w sprawie pomocy finansowej utknęły w martwym punkcie od początku lipca bieżącego roku.

Konsultacje przed przybyciem Macrona

Konsultacje w parlamencie odbyły się na kilka godzin przed przybyciem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który podczas dwudniowej wizyty ma - według doniesień agencyjnych - wywierać presję na libańską klasę rządzącą, by sformułowała nowy pakt polityczny i wydobyła kraj z kryzysu gospodarczo-politycznego.

To druga wizyta Macrona w ciągu ostatniego miesiąca w Libanie, kraju, który był częścią imperium kolonialnego Francji. Poprzednio Macron przybył do Libanu kilka dni po wybuchu, do którego doszło 4 sierpnia w porcie w Bejrucie. Eksplodowało 2750 ton saletry amonowej, która przez sześć lat była składowana w portowym magazynie. W wyniku eksplozji zginęło 190 osób, ponad 6 tysięcy zostało rannych, a 300 tysięcy zostało pozbawionych dachu nad głową.