"Cztery miesiące po eksplozji w porcie Libanowi grozi ciche tsunami"

Libanowi grozi brak możliwości wyżywienia mieszkańców – ostrzegł w czwartek brytyjski sekretarz stanu do spraw Bliskiego Wschodu, zwracając uwagę, że kryzys finansowy w tym kraju pogłębia ubóstwo i inflację. Dzień wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegł przywódców Libanu, że jeśli nie podejmą reform, to ich kraj nie otrzyma międzynarodowej pomocy na odbudowę gospodarki.

James Cleverly, odpowiedzialny w brytyjskim ministerstwie spraw zagranicznych za region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, powiedział, że kryzys, w którym znajduje się obecnie Liban to "problem wywołany przez ludzi, któremu dało się zapobiec". Agencja Reutera zauważyła, że polityk dołączył do grupy światowych liderów, obwiniających rządzące w Libanie elity za zaniechania w kwestii znalezienia rozwiązania kryzysu.

Brytyjski polityk odniósł się w ten sposób do wybuchu, do którego doszło na początku sierpnia w porcie w Bejrucie. W wyniku eksplozji śmierć poniosło około 200 osób, tysiące zostały ranne, a setki tysięcy pozbawione dachu nad głową. Wydarzenie to pogłębiło trwający od zeszłego roku krach finansowy i bezprecedensowy poziom bezrobocia w Libanie. Międzynarodowe media obiegły zdjęcia Libańczyków, którzy poszukują jedzenia w śmietnikach. Inni w zamian za żywność sprzedają w sieci swoje rzeczy - zwrócił uwagę Reuters.