Gigantyczny ekonomiczny kryzys, wewnętrzne podziały, zewnętrzne ingerencje. W jakiej sytuacji jest Liban?

W Libanie, kraju wycieńczonym wieloletnią wojną domową i konfliktami wewnętrznymi, a także zmagającym się ze skutkami regionalnych katastrof humanitarnych od miesięcy wybuchały protesty. Teraz do trudności ekonomicznych dołączyły skutki katastrofy w Bejrucie.

Liban znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, która jest postrzegana jako największe zagrożenie dla jego stabilności od czasu wojny domowej w latach 1975-90. W związku z rosnącym niedoborem twardej waluty, funt libański stracił około 80 procent swojej wartości, deponenci zostali pozbawieni swoich oszczędności, a bezrobocie gwałtownie rośnie. Jak podaje BBC, jeszcze przed pandemią COVID-19 dług publiczny w stosunku do produktu krajowego brutto był trzecim najwyższym na świecie. Bezrobocie wynosiło 25 procent, a prawie jedna trzecia ludności żyła poniżej granicy ubóstwa.

- Jest to obecnie jedyny kraj na Bliskim Wschodzie zmagający się z hiperinflacją, gdzie zarobki i siła nabywcza pieniędzy, które są w posiadaniu normalnych obywateli, bardzo szybko spadają - mówił Wilk. - Stopa ubóstwa w tym kraju bardzo szybko rośnie, dlatego teraz pomoc, solidarność, wsparcie jest niesamowicie potrzebne - dodawał.

Jak doszło do sytuacji, w której znalazł się Liban? Poniżej przedstawiamy kalendarium z ostatnich piętnastu lat, które opisuje wydarzenia i niepokoje, jakich doświadczył w tym czasie ten kraj.

2005

Były premier Libanu Rafik al-Hariri ginie w zamachu 14 lutego, kiedy to podczas jego podróży motocyklem przez Bejrut wybucha bomba. Ginie też 21 innych osób. W efekcie masowe demonstracje oraz międzynarodowe naciski zmuszają Syrię do wycofania swoich wojsk z Libanu. Libańscy szyiccy sojusznicy Damaszku organizują własne wielkie wiece na rzecz Syrii. Liban wkracza w nową erę wolną od dominacji syryjskiej, ale jednocześnie Hezbollah, grupa wspierana przez Iran i bliski sojusznik Damaszku, wchodzi do rządu po raz pierwszy.