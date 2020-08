Kościół pomaga Bejrutowi "w momencie trudności i cierpienia". Papież przekazał ćwierć miliona euro

Przewodniczący KEP: niedziela 16 sierpnia Dniem Solidarności z mieszkańcami Bejrutu

Eksplozja w Bejrucie

Do eksplozji w bejruckim porcie doszło we wtorkowe popołudnie. W wyniku wybuchu 2750 ton saletry amonowej zginęły co najmniej 154 osoby, a około pięciu tysięcy zostało rannych. Liczby te wciąż mogą wzrosnąć, bo dziesiątki osób są poszukiwane.