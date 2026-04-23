Izraelczycy zaatakowali ratowników, pomagających rannym dziennikarkom
Amal Khalil i niezależna fotografka Zeinab Faraj relacjonowały wydarzenia w pobliżu miasta Al-Tayri, gdy izraelski atak trafił w pojazd przed nimi. Kobiety wbiegły do pobliskiego domu, który również stał się celem izraelskiego ataku - poinformowało libańskie ministerstwo zdrowia i wysoki rangą libański oficer wojskowy.
Libańskim ratownikom udało się uratować Faraj, która doznała urazu głowy - poinformowała Elsy Moufarrej, szefowa Związku Dziennikarzy Libanu.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Izrael zajął kilkadziesiąt wiosek w Libanie. Pokazali mapę
Izraelskie wojsko uniemożliwiło udzielenie pomocy dziennikarce
Kiedy ratownicy wrócili, by pomóc Khalil, izraelskie wojsko przy pomocy drona zrzuciło granat hukowy, blokując im dostęp do zniszczonego budynku - powiedzieli Moufarrej i wysoki rangą oficer wojskowy.
Premier Libanu Nawaf Salam ocenił, że atakowanie dziennikarzy oraz utrudnianie działań pomocowych stanowi "zbrodnie wojenne".
"Liban dołoży wszelkich starań, by ścigać te zbrodnie przed odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi" - napisał szef libańskiego rządu w serwisie X.
Z kolei ministerstwo zdrowia Libanu poinformowało, że izraelskie wojsko "uniemożliwiło zakończenie misji ratunkowej, zrzucając granat hukowy i strzelając ostrą amunicją do karetki".
Ratownicy odnaleźli ciało dziennikarki
Ratownicy mogli wrócić na miejsce zdarzenia cztery godziny po pierwszym ataku. Po kolejnych trzech godzinach przeszukiwania gruzów udało im się odnaleźć ciało dziennikarki - powiedział wysoki rangą oficer wojskowy. Gazeta "Al-Akhbar" poinformowała o jej śmierci na swojej stronie internetowej.
W czwartek po południu Reuters udostępnił nagranie przedstawiające transport ciała Amal Khalil do szpitala w Tibnin, na południu Libanu, a następnie jego przewiezienie do rodzinnego miasta dziennikarki - Bajsarije.
W swoim wcześniejszym oświadczeniu izraelskie wojsko zaprzeczyło, jakoby uniemożliwiło ekipom ratowniczym dotarcie na miejsce zdarzenia.
Śmierć 43-letniej Amal Khalil zwiększyła w środę liczbę ofiar śmiertelnych do pięciu. Był to najtragiczniejszy dzień od czasu ogłoszenia 16 kwietnia 10-dniowego zawieszenia broni między Izraelem a libańską grupą zbrojną Hezbollah.
Izrael twierdzi, że samochody wjechały w strefę buforową
Libańskie media państwowe poinformowały, że w pierwszym ataku na samochód zginęły dwie osoby. Izraelskie wojsko przekazało, że dwa pojazdy, które opuściły obiekt wojskowy używany przez Hezbollah, przekroczyły strefę buforową nazywaną przez izraelskie wojsko "wysuniętą linią obrony".
Poinformowano, że samochody "zbliżyły się do żołnierzy w sposób, który stanowił bezpośrednie zagrożenie dla ich bezpieczeństwa" i uderzyły w jeden z pojazdów, a następnie w pobliski budynek.
Izraelskie wojsko oświadczyło, że nie atakuje dziennikarzy. W marcu izraelski nalot zabił trzech dziennikarzy w południowym Libanie, a izraelskie wojsko poinformowało, że zaatakowało jednego z reporterów - przypomniał Reuters.
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters