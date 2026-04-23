Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Izraelczycy zaatakowali ratowników, pomagających rannym dziennikarkom

|
Liban
Odnaleziono ciało dziennikarki zabitej w izraelskich atakach na południowy Liban
Źródło: Reuters
Jak poinformował wysoki rangą libański oficer wojskowy i gazeta "Al-Akhbar", w wyniku izraelskiego ataku zginęła dziennikarka Amal Khalil, a towarzysząca jej fotografka została ranna. Gdy przedstawicielkom mediów próbowano udzielić pomocy, izraelski dron zrzucił granat na ratowników - podał Reuters. Armia Izraela zaprzecza.

Amal Khalil i niezależna fotografka Zeinab Faraj relacjonowały wydarzenia w pobliżu miasta Al-Tayri, gdy izraelski atak trafił w pojazd przed nimi. Kobiety wbiegły do pobliskiego domu, który również stał się celem izraelskiego ataku - poinformowało libańskie ministerstwo zdrowia i wysoki rangą libański oficer wojskowy.

Libańskim ratownikom udało się uratować Faraj, która doznała urazu głowy - poinformowała Elsy Moufarrej, szefowa Związku Dziennikarzy Libanu.

Izraelskie wojsko uniemożliwiło udzielenie pomocy dziennikarce

Kiedy ratownicy wrócili, by pomóc Khalil, izraelskie wojsko przy pomocy drona zrzuciło granat hukowy, blokując im dostęp do zniszczonego budynku - powiedzieli Moufarrej i wysoki rangą oficer wojskowy.

Premier Libanu Nawaf Salam ocenił, że atakowanie dziennikarzy oraz utrudnianie działań pomocowych stanowi "zbrodnie wojenne".

"Liban dołoży wszelkich starań, by ścigać te zbrodnie przed odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi" - napisał szef libańskiego rządu w serwisie X.

Z kolei ministerstwo zdrowia Libanu poinformowało, że izraelskie wojsko "uniemożliwiło zakończenie misji ratunkowej, zrzucając granat hukowy i strzelając ostrą amunicją do karetki".

Ratownicy odnaleźli ciało dziennikarki

Ratownicy mogli wrócić na miejsce zdarzenia cztery godziny po pierwszym ataku. Po kolejnych trzech godzinach przeszukiwania gruzów udało im się odnaleźć ciało dziennikarki - powiedział wysoki rangą oficer wojskowy. Gazeta "Al-Akhbar" poinformowała o jej śmierci na swojej stronie internetowej.

W czwartek po południu Reuters udostępnił nagranie przedstawiające transport ciała Amal Khalil do szpitala w Tibnin, na południu Libanu, a następnie jego przewiezienie do rodzinnego miasta dziennikarki - Bajsarije.

Transport ciała dziennikarki Amal Khalil do szpitala w Tibnin
Transport ciała dziennikarki Amal Khalil do szpitala w Tibnin
Źródło: Reuters

W swoim wcześniejszym oświadczeniu izraelskie wojsko zaprzeczyło, jakoby uniemożliwiło ekipom ratowniczym dotarcie na miejsce zdarzenia.

Śmierć 43-letniej Amal Khalil zwiększyła w środę liczbę ofiar śmiertelnych do pięciu. Był to najtragiczniejszy dzień od czasu ogłoszenia 16 kwietnia 10-dniowego zawieszenia broni między Izraelem a libańską grupą zbrojną Hezbollah.

Izrael twierdzi, że samochody wjechały w strefę buforową

Libańskie media państwowe poinformowały, że w pierwszym ataku na samochód zginęły dwie osoby. Izraelskie wojsko przekazało, że dwa pojazdy, które opuściły obiekt wojskowy używany przez Hezbollah, przekroczyły strefę buforową nazywaną przez izraelskie wojsko "wysuniętą linią obrony".

Poinformowano, że samochody "zbliżyły się do żołnierzy w sposób, który stanowił bezpośrednie zagrożenie dla ich bezpieczeństwa" i uderzyły w jeden z pojazdów, a następnie w pobliski budynek.

Izraelskie wojsko oświadczyło, że nie atakuje dziennikarzy. W marcu izraelski nalot zabił trzech dziennikarzy w południowym Libanie, a izraelskie wojsko poinformowało, że zaatakowało jednego z reporterów - przypomniał Reuters.

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
IzraelLibanMedia
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

