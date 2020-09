Macron stawia Libańczykom warunki: najbliższe sześć tygodni będzie miało kluczowe znaczenie

Przebywający w Bejrucie prezydent Francji oświadczył, że libańscy przywódcy zgodzili się na utworzenie rządu złożonego z ekspertów w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Emmanuel Macron spodziewa się, że rząd rozpocznie opracowywanie mapy drogowej reform w ciągu sześciu do ośmiu tygodni.

- Nie ma czeku in blanco - powiedział Emmanuel Macron na wtorkowej konferencji prasowej w Bejrucie na zakończenie swojego pobytu w Libanie. Dodał, że gdyby reformy, w tym audyt banku centralnego, nie zostały przyjęte w wyznaczonym terminie, pomoc międzynarodowa zostanie wstrzymana.

Wcześniej we wtorek Macron oznajmił, że Paryż wstrzyma obiecaną podczas konferencji w 2018 roku pomoc dla Libanu, jeśli rząd tego kraju nie wdroży reform. - Najbliższe sześć tygodni będzie miało kluczowe znaczenie dla Libanu - ocenił Macron podczas wystąpienia w Bejrucie.

W obliczu największego zagrożenia

Liban, niegdyś terytorium mandatowe Francji, od kilku tygodni wzywany jest przez społeczność międzynarodowa do przeprowadzenia głębokich reform politycznych. Sytuację tę wymusiła między innymi eksplozja w porcie w Bejrucie, do której doszło 4 sierpnia i w wyniku której zginęło na miejscu lub zmarło w wyniku obrażeń 190 osób, a 300 tysięcy osób zostało pozbawionych dachu nad głową. Władze Libanu szacują straty spowodowane wybuchem na co najmniej 15 mld dolarów.