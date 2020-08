Wybuch w Bejrucie zniszczył główny magazyn zboża. Zapasy wystarczą obecnie na "nieco mniej niż miesiąc"

Władze poinformowały w środę, że wtorkowa eksplozja w porcie w Bejrucie zniszczyła główny magazyn zboża w Libanie wraz ze znajdującym się tam ziarnem. Mimo to władze uspokajają, że krajowi nie grozi brak chleba i mąki.

Zapasy zboża wystarczą obecnie na "nieco mniej niż miesiąc" - powiedział Agencji Reutera libański minister gospodarki i handlu Raoul Nehme. Dodał, że dla zapewnienia bezpiecznych dostaw żywności Liban potrzebuje co najmniej trzymiesięcznego zapasu i trwają poszukiwania innych miejsc magazynowania ziarna.

Pospieszył jednak z uspokajającym przesłaniem. - Mamy wystarczająco dużo zapasów i zmierzających do nas statków, by zabezpieczyć długoterminowe potrzeby Libanu - stwierdził, zapewniając, że krajowi nie grozi brak chleba i mąki.

Silos zbożowy w Bejrucie mógł przechowywać 120 tysięcy ton zboża

Potężna eksplozja wstrząsnęła we wtorek późnym popołudniem Bejrutem, powodując śmierć co najmniej 100 osób i raniąc około 4 tysiące. Jako przyczynę podaje się pożar składowanych w porcie niebezpiecznych chemikaliów. Wybuch spowodował olbrzymie zniszczenia i zablokował działanie głównego libańskiego portu, przez który przechodzi większość importu do tego kraju. Gospodarka Libanu już przed wybuchem znajdowała się w kryzysie, który utrudniał sprowadzanie ziarna - ocenia Reuters.