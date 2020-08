"Lata zaniedbań", "nic nie zrobiono". Urzędnicy portowi z Bejrutu w areszcie domowym, władze zapowiadają śledztwo

W wystąpieniu otwierającym środowe posiedzenie rządu prezydent Libanu Michel Aoun zapewnił, że okoliczności tego, co się stało we wtorek w porcie w Bejrucie zostaną wyjaśnione tak szybko, jak to możliwe, a wyniki ustaleń zostaną opublikowane w sposób przejrzysty. Zaapelował do innych krajów o przyspieszenie pomocy dla Libanu.