"Ładunek znajdował się w magazynie od sześciu lat bez zastosowania środków zabezpieczających"

Potężna eksplozja wstrząsnęła we wtorek stolicą Libanu, Bejrutem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosło co najmniej kilkadziesiąt osób, a kilka tysięcy zostało rannych. Jako przyczynę tragedii władze libańskie podają wybuch składowanych w porcie 2 750 ton saletry amonowej (azotanu amonu) wcześniej skonfiskowanej przez służby. Do wybuchu miało dojść podczas spawania otworu w magazynie, co miało zapobiec kradzieży.