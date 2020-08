Macron w Bejrucie mówi politykom kilka "przykrych prawd"

Francuska pomoc dla Libańczyków nie trafi w "skorumpowane ręce" - zapewnił prezydent Francji Emmanuel Macron, który w czwartek przybył do Libanu. Jego wizyta jest związana z eksplozją w Bejrucie, w wyniku której zginęło co najmniej 145 osób.

Emmanuel Macron jest pierwszym zagranicznym przywódcą, który odwiedził Liban po wtorkowej eksplozji w porcie w Bejrucie, w której zginęło co najmniej 145 osób, ponad 5 tysięcy zostało rannych, a prawie ćwierć miliona pozostało bez dachu nad głową. Francuski prezydent zaręczył, że "solidarność Francji z Libańczykami jest bezwarunkowa", ale pokreślił, że chce powiedzieć miejscowym politykom kilka "przykrych prawd". - Pomijając wybuch, wiemy, że jest tutaj poważny kryzys i wiąże się on z historyczną odpowiedzialnością obecnych przywódców - ocenił po spotkaniu z prezydentem Libanu Michelem Aounem.

Francuska pomoc dla Libanu

Jeszcze w środę do Bejrutu odleciały z Francji trzy samoloty z pomocą - ogłosił francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian. Dwa loty z podparyskiego lotniska Roissy przetransportowały 25 ton sprzętu oraz ekipę z ministerstwa spraw wewnętrznych. Samolot wylatujący z Marsylii przywiózł do Libanu zespół dziewięciu lekarzy, ratowników i strażaków oraz sprzęt ratunkowy.

Eksplozja w porcie

We wtorek późnym popołudniem w stolicy Libanu, Bejrucie, doszło do potężnej eksplozji. Wybuch spowodował olbrzymie zniszczenia. Libański rząd jako przyczynę tragedii podaje wybuch składowanych w porcie 2750 ton saletry amonowej (azotanu amonu) wcześniej skonfiskowanej przez władze. Do eksplozji miało dojść podczas spawania otworu w magazynie, co miało zapobiec kradzieży. Według oficjalnych szacunków straty mogą sięgać 10-15 miliardów dolarów.