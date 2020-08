Macron leci do Bejrutu. "Francja zawsze stoi u boku Libanu"

Prezydent Francji Emmanuel Macron poleci w czwartek do Libanu, gdzie spotka się z prezydentem i premierem tego kraju. Francja wysłała też do Bejrutu trzy samoloty z pomocą i ratownikami, którzy pomogą w usuwaniu szkód po wtorkowej eksplozji w porcie.

We wtorek późnym popołudniem w stolicy Libanu, Bejrucie, doszło do potężnej eksplozji. Wybuch spowodował olbrzymie zniszczenia. Libańskie władze jako przyczynę tragedii podają pożar niebezpiecznych chemikaliów składowanych w porcie. W eksplozji zginęło co najmniej 135 osób, a kilka tysięcy doznało obrażeń.