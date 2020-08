Co najmniej 113 zabitych, tysiące rannych. Co wiemy o eksplozji w Bejrucie?

We wtorek późnym popołudniem potężna eksplozja wstrząsnęła stolicą Libanu, Bejrutem. W środę po południu libańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w jej wyniku zginęło co najmniej 113 osób, a około 4 tysiące doznały obrażeń (według mediów zabitych może być co najmniej 135, a rannych około 5 tysięcy). Wybuch spowodował olbrzymie zniszczenia. Libańskie władze jako przyczynę tragedii podają pożar niebezpiecznych chemikaliów składowanych w porcie.