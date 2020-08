Dziesiątki zabitych, tysiące rannych. "Doświadczamy prawdziwej katastrofy"

We wtorek późnym popołudniem potężna eksplozja wstrząsnęła stolicą Libanu, Bejrutem - powodując śmierć co najmniej kilkudziesięciu osób, a kilka tysięcy zostało rannych. Wybuch spowodował olbrzymie zniszczenia. Libańskie władze jako przyczynę tragedii podają pożar niebezpiecznych chemikaliów składowanych w porcie.

Co wiemy do tej pory?

1. Wybuch w porcie w Bejrucie

Do eksplozji doszło po godzinie 17 czasu polskiego (po godzinie 18 w Bejrucie) w centralnym punkcie portu, tuż obok portowego silosu. Eksplozja zniszczyła całkowicie wiele pobliskich budynków, uszkodziła też setki innych znajdujących się w promieniu kilku kilometrów – w tym, znajdującą się ponad 1500 metrów od miejsca wybuchu, siedzibę premiera Libanu.

2. Dziesiątki zabitych, tysiące rannych

Bilans ofiar tragedii wciąż rośnie. Minister zdrowia Libanu, cytowany przez agencję Reutera, we wtorek przed północą w Polsce (1 w nocy w środę w Libanie) poinformował o odnalezieniu ciał 78 osób i niemal 4000 rannych. - Wielu ludzi wciąż pozostaje zaginionych. Ludzie pytają lekarzy o swoich bliskich, a poszukiwania są trudne, bo nie ma elektryczności. Doświadczamy prawdziwej katastrofy i potrzebujemy czasu, by oszacować szkody - mówił o sytuacji w stolicy kraju minister zdrowia Hamad Hasan.

3. Prezydent Libanu ogłasza żałobę narodową

Najwyższa Rada Obrony Libanu zaleciła rządowi ogłoszenie Bejrutu miastem dotkniętym katastrofą i ogłoszenie w mieście stanu wyjątkowego. Do pilnowania porządku na ulicach ma być skierowane wojsko.

Zdaniem prezydenta Michela Aouna stan wyjątkowy powinien obowiązywać co najmniej przez dwa tygodnie. Prezydent ogłosił trzydniową żałobę narodową i zapowiedział przeznaczenie 100 miliardów funtów libańskich (nieco ponad 50 milionów euro) na likwidację skutków katastrofy.

4. Premier zapowiada śledztwo

- Obiecuję, że ta katastrofa nie obejdzie się bez rozliczenia. Odpowiedzialni zapłacą za nią najwyższą cenę - powiedział Diab w telewizyjnym przemówieniu. - Fakty dotyczące tego niebezpiecznego magazynu, który istnieje od 2014 roku, zostaną ujawnione, jednak nie będę uprzedzać śledztwa - dodał. Szef rządu wezwał również "wszystkie zaprzyjaźnione i braterskie kraje" do pomocy Libanowi.

5. Władze libańskie: wybuch składowanej saletry amonowej

Jako przyczynę tragedii władze libańskie podają wybuch składowanych w porcie 2 750 ton saletry amonowej (azotanu amonu) wcześniej skonfiskowanej przez władze. Do wybuchu miało dojść podczas spawania otworu w magazynie, co miało zapobiec kradzieży. "Niedopuszczalne jest, aby ładunek saletry amonowej, szacowany na 2750 ton, znajdował się w magazynie od sześciu lat bez podjęcia zastosowania środków zabezpieczających" – przekazał na Twitterze słowa premiera Hassana Diaba prezydent Libanu, Michel Aoun.

6. Uszkodzony okręt ONZ w Libanie

Marynarze sił pokojowych ONZ w Libanie odnieśli obrażenia w wyniku silnej eksplozji, która miała miejsce we wtorek wieczorem w porcie w stolicy kraju, Bejrucie - poinformowało we wtorek wieczorem na Twitterze dowództwo Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Libanie. Marynarzy przewieziono do szpitali.