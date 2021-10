Bejrut dzień po starciach na dawnej linii frontu

Władze Libanu ogłosiły piątek dniem żałoby po tym, jak w czwartek na ulicach Bejrutu doszło do wymiany ognia, w której zginęło co najmniej sześć osób, a dziesiątki zostały ranne. Do walk doszło w czasie protestu zwolenników szyickiego Hezbollahu przeciwko jednemu z sędziów w procesie dotyczącym zeszłorocznej eksplozji w stołecznym porcie.