Policja oskarżała go o nielegalną działalność. Mija rok od śmierci lekarza, który ostrzegał przed pandemią

Li Wenliang, lekarz ze szpitala w Wuhanie od grudnia 2019 ostrzegał współpracowników i znajomych przed epidemią wirusa, który wówczas nie był do końca zdiagnozowany. - Po prostu chciałem przypomnieć moim kolegom, aby byli ostrożni - mówił wtedy. Za ten przekazy był wzywany na policję, a funkcjonariusze nazywali go "upartym i zuchwałym". Lekarz wkrótce sam zakaził się koronawirusem, przed którym ostrzegał. Niedługo potem zmarł.

"Czy SARS powrócił?"

Li Wenliang w grudniu 2019 roku zaniepokoił się wynikami pacjentów trafiających do szpitala w Wuhanie , w którym pracował. Objawy chorobowe były łudząco podobne do tych, które wywoływał wirus SARS. Jego epidemia w 2003 roku zabiła w Chinach kilkaset osób. Doktor postanowił ostrzec kolegów lekarzy, gdy siedem hospitalizowanych osób zostało objętych kwarantanną.

"Objęci kwarantanną na oddziale ratunkowym" - zasygnalizował na grupowym czacie 30 grudnia 2019 roku. W odpowiedzi pojawiły się komentarze i pytania o treści: "To przerażające", "Czy SARS powrócił?".

Konwersacja była prywatna, jednak w ciągu kilku godzin zrzuty ekranu przesyłanych między uczestnikami wiadomości trafiły do internetu. Na zdjęciach widoczne było nazwisko nadawcy ostrzeżenia. "Gdy zobaczyłem je w sieci, zrozumiałem, że wymknęło się to spod mojej kontroli, i że prawdopodobnie zostanę ukarany" - przyznał okulista.

Wezwanie na policję

34-latek niedługo potem został wezwany do komisariatu policji, gdzie miał usłyszeć "poważne ostrzeżenie", że jeśli nadal będzie "uparty i zuchwały" oraz nie zaprzestanie "nielegalnej działalności", to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Własnoręcznym podpisem musiał potwierdzić, że zrozumiał ostrzeżenie. Portal BBC podał wtedy, że Li był jedną z ośmiu osób, które policja objęła wtedy dochodzeniem z powodu "rozpowszechniania plotek".