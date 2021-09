Wiceszefowa KE o ustawie anty-TVN: gdy swoboda mediów jest zagrożona, zagrożona jest również demokracja

Wiceszefowa Komisji Europejskiej o lex TVN

- Jeśli chodzi o środowisko medialne, to nie powinno tu być żadnej politycznej presji, a dziennikarze powinni mieć odpowiednie warunki dla wykonywania swojej pracy - oświadczyła.

Polska koncesja dla TVN24 wygasa za 11 dni

TVN24 czeka na przedłużenie koncesji od ponad półtora roku. Wniosek w tej sprawie trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym 2020 roku. KRRiT nadal nie podjęła decyzji w tej sprawie. Jednocześnie TVN24 uzyskała holenderską koncesję na nadawanie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji twierdzi, że problem z przedłużeniem koncesji dla TVN24 leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu przypomniał, że w 2015 roku KRRiT zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN i podkreślił, że "struktura własnościowa Spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji". Dodano, że "do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości".

Jourova o "szczególnie niepokojących" zmian w wymiarze sprawiedliwości

Jurova odniosła się również do ostatnich zmian w wymiarze sprawiedliwości. Według niej są "szczególnie niepokojące".

Przypomniała, że w kwietniu tego roku Komisja Europejska złożyła do unijnego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) skargę w sprawie działań kwestionowanej jako niezależny organ sądowy Izby Dyscyplinarnej. Zdaniem Komisji ustawa z grudnia 2019 roku o ustroju sądownictwa narusza unijne prawo. Uznano także, że dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej ogranicza niezależność sędziów w Polsce. Chodzi o stosowanie takich środków jak uchylanie immunitetów w sprawach karnych, zawieszanie w obowiązkach lub ograniczanie wynagrodzenia naruszające niezawisłość sędziowską.

- Uważamy, że (takie) działania podminowują niezależność, niezawisłość polskich w sędziów. Jest to sprzeczne z prawem unijnym. Oprócz odesłania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja poprosiła również Trybunał, aby zastosował środki tymczasowe. Chodzi o to, aby zapobiec poważnym szkodom dla niezawisłości sądów - tłumaczyła.