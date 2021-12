Departament Stanu USA o lex TVN: zachęcamy prezydenta Dudę, by potwierdził czynami to, co mówił wcześniej

Do przyjętej przez Sejm ustawy lex TVN odniósł się Departament Stanu USA. Rzecznik departamentu Ned Price oświadczył, że Stany Zjednoczone są "głęboko zaniepokojone" przyjęciem ustawy, która - gdyby stała się prawem - "bardzo osłabiłaby wolność mediów". - Zachęcamy pana prezydenta Dudę do tego, aby potwierdził czynami to, co mówił wcześniej o wolności słowa oraz o wspólnych wartościach, na których oparte są nasze relacje - powiedział.

Sejmowa większość przyjęła w piątek lex TVN, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, odrzucając tym samym weto Senatu. Decyzja należy teraz do prezydenta. Ma na nią 21 dni, ustawa trafiła na jego biuro w poniedziałek rano.

Przepisy te, autorstwa posłów PiS, wymierzone są w niezależność stacji TVN. W niedzielę po południu w wielu polskich miastach odbyły się manifestacje w obronie TVN i wolności mediów.

Rzecznik Departamentu Stanu USA o lex TVN: jesteśmy głęboko zaniepokojeni

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price pytany w poniedziałek na briefingu prasowym o plany i kroki USA w odpowiedzi na przyjęcie przez Sejm lex TVN powiedział, że "mieliśmy możliwość mówić o tym w piątek". - Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że w Polsce przegłosowano ustawę, która bardzo osłabi wolność mediów. Zachęcamy pana prezydenta Dudę do tego, aby potwierdził czynami to, co mówił wcześniej o wolności słowa oraz o wspólnych wartościach, na których oparte są nasze relacje - zaznaczył Ned Price.

Rzecznik Departamentu Stanu USA dodał, że "jeżeli ustawa wejdzie w życie, może bardzo mocno osłabić klimat inwestycji zagranicznych w Polsce".

- TVN należy do amerykańskiego koncernu Discovery i oczywiście chcielibyśmy widzieć, że nasze spółki są traktowane uczciwie na całym świecie, ale to jest rzecz o wiele większa niż sprawa jednej spółki. Mówimy tutaj o wolności mediów jako takich. Mówimy tutaj o przestrzeni medialnej w Polsce. Jeżeli to (ustawa - red.) nabierze mocy prawnej w obecnej formie, to obawiamy się, że to prawodawstwo bardzo mocno osłabi tę sytuację. Chcielibyśmy tego jednak nie widzieć - powiedział Price w odpowiedzi na pytanie korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony.

- Jest cała masa rzeczy, które wzmacniają nasze dwustronne relacje z Polską, wspólne wartości są jedną z nich i z całą pewnością nie chcielibyśmy, aby były one osłabiane, czy też w jakikolwiek sposób rozwadniane - dodał.

Pytany, jak wpłynie to na stosunki polsko-amerykańskie, jeśli te przepisy wejdą w życie, powiedział, że "nie sądzi, aby mogło to w czymkolwiek pomóc, abyśmy mieli roztrząsać scenariusze hipotetyczne, dlatego, że mamy nadzieję, że hipotetyczne pozostaną, że prezydent Duda faktycznie będzie wywiązywał się z tego, o czym mówił wcześniej odnośnie wolności mediów i nienaruszalności kontraktów".

- Wolelibyśmy, aby ta ustawa nie nabrała mocy prawnej - podkreślił Ned Price.

Autor:js/adso

Źródło: TVN24