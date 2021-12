Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA o lex TVN i wecie Andrzeja Dudy: Joe Biden wyraził uznanie

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda ogłosił, że wetuje lex TVN - oznacza to, że nowelizacja ustawy medialnej autorstwa posłów PiS uderzająca w niezależność TVN trafi do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wcześniej prezydent wspomniał, że rozważał również skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.