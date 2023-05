"Lex Tusk", serbska armia u granic Kosowa, interwencja służb na Zachodnim Brzegu. Rzeczy, które warto wiedzieć 27 maja

1. Sejm przyjął "lex Tusk"

Państwowa Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, zwana "lex Tusk" miałaby funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Decyzje, które mogłaby podejmować, to między innymi wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.