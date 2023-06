Komisja Europejska rozpocznie procedurę wobec "Lex Tusk"

Jeśli to nie przyniesie poprawy sytuacji, Komisja może skierować skargę na przepisy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Debata W PE. Reynders: sytuacja, którą Komisja Europejska obserwuje z wielkim zaniepokojeniem

Wyraził obawy co do zgodności przepisów z prawem unijnym. - Jak rozumiemy, ustawa nadaje organowi administracyjnemu znaczne uprawnienia, które mogłyby zostać wykorzystane do pozbawiania jednostek funkcji publicznych, a tym samym mogłyby ograniczać ich prawa - powiedział Reynders.

"Lex Tusk". Komisja ma zbadać wpływy rosyjskie

Komisja ma funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Decyzje, które mogłaby podejmować, to między innymi wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.