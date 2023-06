Lewis Capaldi wydał oświadczenie. Robi przerwę od koncertowania

Szkocki wokalista i autor tekstów Lewis Capaldi poinformował, że "na jakiś czas" robi sobie przerwę od koncertowania, aby "dostosować się" do wpływu, jaki ma na niego zespołu Tourette'a. "Muszę poświęcić znacznie więcej czasu na uporządkowanie mojego zdrowia psychicznego i fizycznego" - poinformował. W czasie swojego koncertu na festiwalu Glastonbury miał problemy z wydobyciem z siebie głosu.

Podczas koncertu na festiwalu Glastonbury pod koniec maja Lewis Capaldi w pewnym momencie nie był w stanie wydobyć z siebie głosu. Z pomocą przyszli mu fani, którzy zaśpiewali kilka jego piosenek. - Wydaje mi się, że potrzebuję kolejnej przerwy. Prawdopodobnie nie zobaczycie mnie być może nawet do końca roku. Ale kiedy wrócę, mam nadzieję, że nadal będziecie na mnie czekać - powiedział później artysta znany z hitów takich jak "Someone You Loved", "Wish You The Best" czy "Before You Go".

Występ na Glastonbury był dla niego powrotem na scenę po tym, jak odwołał swoje trzy poprzedzające słynny festiwal koncerty. 27-latek przyznał, że w ostatnich miesiącach miał problemy ze zdrowiem "zarówno fizycznym, jak i psychicznym". Wcześniej, w lutym, Capaldi poinformował, że jesienią ubiegłego roku zdiagnozowano u niego zespół Tourette’a.

Lewis Capaldi robi "przerwę w koncertowaniu na jakiś czas"

We wtorek artysta zamieścił na Twitterze oświadczenie, w którym skierował podziękowania do organizatorów koncertu za zaproszenie, a do fanów za "zaśpiewanie, kiedy tego potrzebował i za wszystkie niesamowite wiadomości".

"Fakt, że prawdopodobnie nie będzie to zaskoczeniem, nie ułatwia pisania, ale z przykrością informuję, że zamierzam zrobić sobie przerwę w koncertowaniu na jakiś czas" - napisał Capaldi.

Wskazywał, że "zwykle mógł cieszyć się każdą sekundą takich występów". "Miałem nadzieję, że trzy tygodnie przerwy doprowadzą mnie do porządku. Ale prawda jest taka, że wciąż się uczę, jak dostosowywać się do wpływu, jaki ma na mnie zespoł Tourette'a, a w sobotę stało się oczywiste, że muszę poświęcić znacznie więcej czasu na uporządkowanie mojego zdrowia psychicznego i fizycznego, abym mógł robić to, co kocham przez długi czas" - czytamy.

"To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Wrócę tak szybko, jak to możliwe"

Według informacji na stronie internetowej Capaldiego, wokalista miał zaplanowanych 26 koncertów między końcem czerwca a październikiem, w tym między innymi w Wielkiej Brytanii, Australii i Dubaju.

Muzyk przeprosił wszystkich, którzy planowali przyjść na jego koncert w tym roku. "Muszę czuć się dobrze, aby występować na poziomie, na jaki wszyscy zasługujecie. Granie dla was każdej nocy to wszystko, o czym marzyłem, więc to była najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Wrócę tak szybko, jak to możliwe" - napisał Capaldi.

Capaldi podziękował także swojej rodzinie, przyjaciołom, zespołowi, lekarzom i osobom wspierającym go "w dobrych czasach, a tym bardziej w ciągu ostatniego roku, kiedy potrzebował tego bardziej niż kiedykolwiek".

Zespół Tourette'a

Zespół Gillesa de la Tourette'a jest chorobą tikową. Pojawia się nagle między 2 a 15 rokiem życia. Najczęściej objawia się u dzieci w wieku siedmiu lat. Charakteryzuje go nadpobudliwość ruchowa i tiki, często powtarzane wyrazy lub nawet wulgaryzmy. Chory nie jest w stanie nad tym zapanować. Rozpoczyna się od drobnych tików i zaburzeń koncentracji, a prowadzi do nieustannego podskakiwania, kręcenia się, dotykania siebie i innych.

Symptomy zespołu Tourette'a mogą niekiedy uniemożliwiać prowadzenie normalnego trybu życia.

