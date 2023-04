Gwiazdor programu X-Factor zaginął pół roku temu. Policja o przełomowych ustaleniach

Po trwających niemal pół roku poszukiwaniach nastąpił przełom w sprawie Levi Davisa. W czwartek rodzina gracza rugby, znanego również z udziału w brytyjskiej edycji programu "Celebrity X Factor", podzieliła się nowymi ustaleniami policji, dotyczącymi zaginięcia 25-latka.

25-letni Davis po raz ostatni widziany był wieczorem 29 października 2022 roku w barcelońskiej restauracji Hard Rock Cafe. Z najnowszych ustaleń policji wynika, że po wyjściu z lokalu sportowiec udał się w stronę popularnego deptaku La Rambla, skąd poszedł do pobliskiego portu. W jego okolicy znaleziono już wcześniej należący do zawodnika paszport. Stamtąd pochodzi też ostatnia zarejestrowana lokalizacja jego telefonu komórkowego. Tej samej nocy załoga dobijającego do portu statku wycieczkowego usiłowała uratować tonącego mężczyznę. Jak podejrzewają funkcjonariusze, mężczyzną tym był Davis.

- By ustalić ostatnie miejsca pobytu Leviego, podjęto obszerne działania. Policja potwierdza, że po wyjściu z ostatniego miejsca w którym go widziano, tj. z Hard Rock Cafe, Levis poszedł w dół La Rambli i dotarł do portu handlowego - przekazała w opublikowanym 20 kwietnia oświadczeniu rodzina zaginionego. Jak zaznaczają bliscy Davisa, w ramach akcji poszukiwawczej "zbadano doniesienia o mężczyźnie zauważonym w wodzie przez personel statku wycieczkowego".

Przełom w poszukiwaniach Levi Davisa

Wspomniane przez krewnych sportowca zeznania zostały złożone przez czterech członków personelu statku. Rozmawiając z policją, mieli oni zaznaczyć, że dostrzeżony przez nich mężczyzna prosił o pomoc w języku angielskim. - W jego stronę zrzucono ze statku kamizelkę ratunkową. Służby ratownictwa morskiego i lotniczego przeszukały pobliski teren, ale nie udało się im go znaleźć - napisano w treści oświadczenia.

Funkcjonariusze nie potwierdzili, czy tonącym tej nocy mężczyzną był poszukiwany od niemal sześciu miesięcy Davis. - Śledztwo jest w dalszym ciągu prowadzone. Mamy nadzieję, że policja zdecyduje się na pogłębione przeszukanie wód w okolicy portu - zaznaczają bliscy zaginionego.

Poza karierą sportową 25-latek znany był ze swojego udziału w brytyjskim programie "Celebrity X Factor", podczas którego wraz z innymi graczami rugby założył zespół o nazwie Try Star. W październiku ubiegłego roku sportowiec udał się na Ibizę w odwiedziny do swojego przyjaciela Richarda Squire'a, gdzie miał pracować nad swoją muzyką. Mężczyźni rozstali się 28 października w mieście Ibiza, skąd Davis wyruszył do Barcelony.

