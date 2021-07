Eksplozja w zachodnich Niemczech. Świadkowie: kłęby dymu nad fabryką chemikaliów

W niemieckim Leverkusen w Nadrenii Północnej-Westfalii doszło do eksplozji. Według świadków zdarzenia kłęby dymu miały unosić się nad zakładem produkującym chemikalia – poinformowała stacja WDR. Przyczyny wybuchu nie są znane.

Do wybuchu doszło we wtorek w Leverkusen w Nadrenii Północnej-Westfalii w zachodnich Niemczech. Jak przekazał rzecznik firmy zarządzającej zakładem, eksplozja nastąpiła w miejscu, gdzie spalane są odpady. Agencja Reutera podała, że przyczyny wybuchu nie są znane. Federalny Urząd Ochrony Cywilnej i Pomocy Ofiarom Katastrof zaklasyfikował zdarzenie do poziomu ostrzegawczego "ekstremalne zagrożenie".