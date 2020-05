Premier oskarżany o udział w zabójstwie żony ustąpi ze stanowiska

Thomas Thabane, premier Lesotho oskarżany o udział w zabójstwie swojej byłej żony, zapowiedział, że ustąpi z funkcji. Nie sprecyzował, kiedy poda się do dymisji, ale jego partia przekazała, że nowy szef rządu zostanie powołany w środę.

W poniedziałek Thomas Thabane poinformował, że ustąpi ze stanowiska. List w tej sprawie miał przekazać królowi Letsie III. Mimo że sam premier nie sprecyzował, kiedy ma podać się do dymisji, to jego partia zapowiedziała, że nowy szef rządu zostanie wyłoniony w środę.

- Zdecydowałem się osobiście tu przybyć i poinformować was, że ustępuję z funkcji premiera Lesotho - mówił 80-letni polityk cytowany przez agencję AFP w swoim okręgu wyborczym Abia, niedaleko stolicy kraju, Maseru.

Jak podało BBC, Thabane prawdopodobnie zostanie zastąpiony przez obecnego ministra finansów Moeketsi Majoro. Ma on zostać mianowany w środę w pałacu królewskim. W piątek zbierze się parlament, który zainauguruje nowy rząd.

Partia odcina się od premiera

Mimo pojawiających się oskarżeń, premier Lesotho do tej pory nie usłyszał formalnych zarzutów. Pod koniec lutego, broniąc się rutynową kontrolą medyczną w RPA, nie pojawił się na rozprawie. Jego prawnicy przekonywali też, że jako szefowi rządu przysługuje mu immunitet. Sprawa trafiła następnie do krajowego Sądu Najwyższego, jednak ten do tej pory nie rozpatrzył wniosków prokuratury.