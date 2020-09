Kolejny pożar w przepełnionym obozie. Grecy wysyłają okręty

W kierunku Lesbos płyną już trzy okręty marynarki wojennej, które mają zapewnić schronienie osobom pozostającym na wyspie bez dachu nad głową. Minister do spraw migracji Notis Mitarachi poinformował, że tymczasowo ulokowanych na nich może zostać dwa tysiące osób. Jak dodał, władze pracują również nad tym, by zapewnić nocleg pozostałym uchodźcom, którzy po pożarze w przepełnionym obozie są zmuszeni do spania na parkingach i polach. W nocy na kontynent ewakuowanych zostało około 400 nastolatków i dzieci.