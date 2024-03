Atak na współpracownika Nawalnego to "profesjonalna i dobrze zaplanowana" operacja

Napad na Leonida Wołkowa, wieloletniego współpracownika rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, do którego doszło we wtorek w Wilnie był profesjonalny i dobrze zaplanowany - oświadczył w czwartek szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Komentując zamach na Wołkowa prezydent Litwy Gitanas Nauseda powiedział, że w jego kraju nikt nie boi się Władimira Putina.

Współpracownik Nawalnego zaatakowany młotkiem

Leonid Wołkow, były szef sztabu zmarłego niedawno rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, został zaatakowany we wtorek. Sprawca rozbił szybę w jego aucie, zaatakował gazem łzawiącym, a następnie młotkiem. Jako pierwsza poinformowała o tym Kira Jarmysz, rzeczniczka Nawalnego. W środę Wołkow poinformował, że po nocy spędzonej w szpitalu wrócił już do domu. Ma złamaną ręką oraz inne obrażenia powstałe od uderzeń młotkiem. "To oczywiste kryminalne pozdrowienie od Putina, z Petersburga" - napisał. "Będziemy dalej pracować i nie poddamy się. To trudne, ale damy sobie radę. Dobrze wiedzieć, że wciąż żyję" - dodał. Według niezależnych rosyjskich mediów Wołkow mieszka w Wilnie.