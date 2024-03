Leonid Wołkow, wieloletni współpracownik zmarłego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, został we wtorek zaatakowany na Litwie. Trwa śledztwo w tej sprawie, głos zabrał prezydent kraju i ambasadorka Stanów Zjednoczonych.

Leonid Wołkow, współpracownik Nawalnego, został zaatakowany we wtorek. Sprawca rozbił szybę w jego aucie, zaatakował gazem łzawiącym, a następnie młotkiem. Jako pierwsza poinformowała o tym Kira Jarmysz, rzeczniczka Nawalnego. W środę Wołkow poinformował, że - po nocy spędzonej w szpitalu - wrócił już do domu ze złamaną ręką oraz obrażeniami od 15 uderzeń młotkiem. "To oczywiste kryminalne pozdrowienie od Putina, z Petersburga" - napisał.