Łeonid Krawczuk nie żyje. Był pierwszym prezydentem niepodległej Ukrainy

Łeonid Krawczuk zmarł po chorobie

W wywiadzie dla PAP w 2016 roku Krawczuk podkreślał, że w wyniku porozumień białowieskich przestało istnieć jedno z największych imperiów na świecie, jakim był ZSRR. - Jeśli mam mówić, co jest dla mnie w życiu najważniejsze, to odpowiadam: podpisanie aktu o utworzeniu niepodległego państwa ukraińskiego, podpisanie umowy białowieskiej, a w następstwie zniszczenie imperium radzieckiego - wspominał polityk.

Zabierał głos w obronie proeuropejskich aspiracji Ukrainy

Dwa lata po aneksji Krymu przez Rosję w rozmowie z PAP Krawczuk ostrzegał przed zagrożeniem dla Ukrainy ze strony Rosji. - Jeśli ktoś na Kremlu pomyśli o zajęciu Ukrainy, to będzie to początkiem całkowitego końca Rosji. Ukraina się nie podda i będzie walczyła do końca, a świat całkowicie odizoluje Rosję jako państwo niebezpieczne. Rosjanie o tym wiedzą. Nasz sukces to wsparcie ze strony Europy i europejski kurs - mówił wówczas były ukraiński prezydent.