Świat "Czy miałoby to dla pani znaczenie, gdybym powiedział, że jestem papieżem?" Oprac. Kuba Koprzywa |

Papież Leon XIV krytykuje "panów wojny" podczas wizyty w Kamerunie

Przyjaciel papieża Leona XIV, ksiądz Tom McCarthy, opisał, jak papież próbował telefonicznie zmienić swoje dane w banku po tym, gdy został wybrany na głowę Kościoła.

McCarthy stwierdził, że Leon XIV to "bardzo skromny człowiek". - Po dwóch miesiącach [od wyboru na papieża - red.] zadzwonił do swojego banku w południowym Chicago [Leon XIV pochodzi z USA - red.], żeby zmienić numer telefonu i, jak sądzę, adres - powiedział ksiądz.

"Czy miałoby to dla pani znaczenie, gdybym powiedział, że jestem papieżem?"

Streścił, jak przebiegła rozmowa papieża z pracownicą banku. - Nazywam się Robert Prevost - miał rozpocząć Leon XIV i poinformował, że chce zmienić dane. Jego rozmówczyni zadała następnie wszystkie pytania zabezpieczające. - Przykro mi, proszę pana, ale tutaj jest napisane, że musi pan przyjść osobiście - stwierdziła.

- Cóż, to nie będzie możliwe, nie będę w stanie tego zrobić. Czy nie możemy tego zmienić? - odpowiedział Leon XIV. - Nie, proszę pana - oponowała pracowniczka. - Odpowiedziałem na wszystkie pytania zabezpieczające - zauważył papież. - Przykro mi, proszę pana - mówiła nieugięta rozmówczyni.

- Czy miałoby to dla pani znaczenie, gdybym powiedział, że jestem papieżem Leonem? - spróbował w końcu. Na to pracowniczka banku odłożyła słuchawkę. - Czy wyobrażacie sobie bycie znanym z tego, że rozłączyłaś się w trakcie rozmowy z papieżem? - zapytał zebranych ksiądz McCarthy.

McCarthy powiedział, że po nieudanej próbie zmiany danych Leon XIV zwrócił się o pomoc do swojego kolegi, augustiana Berniego Scianny. Miał on skontaktować się z prezesem banku, który powtórzył, że zgodnie z polityką placówki zmiany danych wymagają osobistej wizyty. - No cóż, w takim razie papież przeniesie swoje konto do innego banku - miała brzmieć odpowiedź.

Ostatecznie bank zrobił wyjątek i zmienił numer telefonu papieża - powiedział McCarthy.

