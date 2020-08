Lekarze nie zgadzają się na zabranie Nawalnego z Omska. Sztab opozycjonisty mówi o zidentyfikowaniu groźnej trucizny

Sztab Nawalnego: policja mówi o zidentyfikowaniu groźnej trucizny

Według agencji TASS w piątek Omsku wylądował niemiecki samolot medyczny wysłany na prośbę rodziny i współpracowników rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Samolot miał zabrać go do Niemiec. TASS powołuje się na dane serwisu Flightradar24, śledzącego ruch samolotów. Przybycie samolotu potwierdziły służby prasowe lotniska - podał portal RBK.

Stan Nawalnego oceniany jako stabilny

Nawalny stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Samolot awaryjnie lądował w Omsku i polityk został przewieziony do tamtejszego szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Jego stan w czwartkowy wieczór był określany jako ciężki, ale stabilny.

W lipcu 2019 roku Nawalny trafił do szpitala w Moskwie z objawami ostrej reakcji alergicznej. Przewieziono go wówczas do szpitala z aresztu, gdzie odbywał karę administracyjną. Wówczas polityk nie wykluczał, że próbowano go otruć.