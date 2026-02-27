Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Lekarze bez Granic zostaną pomimo zakazu Izraela. "Ograniczenia mają śmiertelne konsekwencje"

Dziewczynka w tymczasowym schronieniu przy plaży w Strefie Gazy
Przesiedleni Palestyńczycy w centralnej części Strefy Gazy. Mieszkają w prowizorycznych namiotach
Źródło: Reuters
Lekarze bez Granic zapowiedzieli kontynuowanie działań w okupowanej Strefy Gazy pomimo nowych restrykcji wprowadzanych przez Izrael. Ta międzynarodowa organizacja medyczno-humanitarna przekazała, że mimo obowiązywania planu pokojowego władze w Jerozolimie znacznie ograniczają dostępu do pomocy humanitarnej, pogłębiając drastyczną sytuację Palestyńczyków.

W wydanym w piątek oświadczeniu organizacja poinformowała, że Izrael wyznaczył 1 marca jako termin, do którego 37 organizacji pozarządowych - w tym Lekarze bez Granic - ma opuścić okupowane palestyńskie terytoria. Zapowiedzieli, że pomimo wprowadzanych ograniczeń pozostaną na miejscu tak długo, jak to możliwe i będą kontynuować niesienie pomocy. Zaapelowali też do społeczności międzynarodowej o zapewnienie Palestyńczykom dostępu do pomocy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wybuchy w Strefie Gazy. Są zabici

Wybuchy w Strefie Gazy. Są zabici

Wyszli z tunelu, zostali "wyeliminowani"

Wyszli z tunelu, zostali "wyeliminowani"

"Drastyczne ograniczenia mają śmiertelne konsekwencje"

Wcześniej, na początku stycznia, izraelskie władze wycofały rejestrację tej organizacji na terenie Autonomii Palestyńskiej.

W komunikacie podkreślono, że ta decyzja pogłębia kryzys w i tak zdewastowanym systemie opieki zdrowotnej w półenklawie. Wprowadzanie kolejnych restrykcji grozi natomiast dalszym, drastycznym pogorszeniem sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Zespoły medyczne obawiają się utraty możliwości pomocy pacjentom w nagłych przypadkach, prowadzenia rehabilitacji oraz opieki pediatrycznej i specjalistycznej. "W dłuższej perspektywie działania Lekarzy bez Granic będą niepewne i potencjalnie niemożliwe do utrzymania w tak restrykcyjnych warunkach" - zaznaczono.

Dziewczynka w tymczasowym schronieniu przy plaży w Strefie Gazy
Dziewczynka w tymczasowym schronieniu przy plaży w Strefie Gazy
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

- Potrzeby są ogromne, a drastyczne ograniczenia mają śmiertelne konsekwencje. Setki tysięcy pacjentów potrzebują opieki medycznej i psychiatrycznej, a dziesiątki tysięcy wymagają długotrwałej opieki medycznej, chirurgicznej i psychologicznej - zaznaczył cytowany w oświadczeniu sekretarz generalny organizacji Christopher Lockyear.

- Programy Lekarzy bez Granic mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia. Opieki medycznej i pomocy humanitarnej na taką skalę nie da się łatwo zastąpić - dodał.

Lekarze bez Granic podkreślili, że pomimo planu pokojowego zainicjowanego przez Stany Zjednoczone, władze Izraela nadal znacznie ograniczają, a nawet odmawiają mieszkańcom Strefy Gazy dostępu do wody, schronienia i pomocy medycznej.

Kobieta przygotowuje posiłek w pozostałościach po budynku przy plaży w Strefie Gazy
Kobieta przygotowuje posiłek w pozostałościach po budynku przy plaży w Strefie Gazy
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Działania Lekarzy bez Granic w Strefie Gazy

Jak czytamy w oświadczeniu, Lekarze bez Granic działają na palestyńskich terytoriach od 1988 r. - zapewniając opiekę medyczną, psychiatryczną, a także usługi wodociągowe i sanitarne. "W 2025 roku zespoły Lekarzy bez Granic leczyły pacjentów przy co piątym łóżku szpitalnym w Strefie Gazy, pomogły przy co trzecim porodzie, przeprowadziły 913 284 konsultacje ambulatoryjne i rozprowadziły ponad 700 milionów litrów wody" - wylicza organizacja.

Tylko w styczniu 2026 roku zespoły organizacji miały natomiast przeprowadzić ponad 83 tysiące konsultacji ambulatoryjnych, udzielić pomocy w ponad 40 tysiącach przypadków nagłych oraz zająć się blisko 6 tysiącami pacjentów z urazami. W odpowiedzi na rosnące potrzeby organizacja planowała rozszerzyć swoje programy w 2026 roku, przeznaczając na ten cel 130 milionów euro.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Udostępnij:
Tagi:
LekarzeStrefa GazyIzraelRelacje Izrael - Autonomia PalestyńskaAutonomia PalestyńskaKonflikt w Strefie GazyIzrael-Palestyna. Konflikt w Strefie Gazy
Czytaj także:
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo
Piotr Bakalarski
Nieznana substancja rozpylona w markecie. Zatrzymano podejrzewanego
Ewakuacja sklepu. Ktoś rozpylił nieznaną substancję
Trójmiasto
cisnienie nadcisnienie lekarz gabinet shutterstock_2693506261
Niedostrzegane, źle leczone, a groźne. "Bardzo wiele osób może o nim nie wiedzieć"
Zdrowie
shutterstock_300641384
Finansowy paraliż in vitro. "Nie chcemy stawiać pacjentów jako zakładników tych rozgrywek"
Zdrowie
Unikatowa armatka z bursztynu i złota wróciła do Gdańska
Unikatowa armatka z bursztynu i złota wróciła do Gdańska
Trójmiasto
Słonecznie, wiosenna aura
Przed nami prawdziwa eksplozja ciepła. Jak długo potrwa?
METEO
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Groził jej nożem, zamknęła go w sklepie. Uciekł przez okno
WARSZAWA
Najnowocześniejszy robot medyczny rozpoczął pracę w Szczecinie
To najnowocześniejszy robot chirurgiczny. Lekarze już zaczęli operować
Szczecin
Za pieniądze ze zbiórki udało się kupić po preferencyjnych cenach 77 agregatów
Zebrali pieniądze dla Ukrainy, kupili agregaty i ciepłe koce
Poznań
Trzy osoby podejrzane są o kradzieże metodą na pracownika wodociągów
Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody
WARSZAWA
imageTitle
Bolesne zderzenie z mamutem. Trzech Polaków odpadło w kwalifikacjach
EUROSPORT
Donald Trump
Demokraci przejmą Kongres w listopadzie? Nowy sondaż
shutterstock_2660243863
Zapłacą, ale tylko 30 procent. Szpitale: nie starczy na pokrycie kosztów
Piotr Wójcik
Akcja ratowania żubrzycy 
Żubrzyca utknęła na zamarzniętym jeziorze. Pomogli jej strażacy
Szczecin
Zaporoska Elektrownia Jądrowa (zdjęcie z kwietnia 2023 r.)
Zawieszenie broni przy elektrowni atomowej
KRS
"Plan B" na KRS. Sejm zdecydował 
Polska
Seul, Korea Południowa
Porozumienie w sprawie AI podpisane. Hyundai zainwestuje miliardy
BIZNES
Tornado przeszło przez Pinson
Kilkadziesiąt uszkodzonych domów i ogromny huk
METEO
imageTitle
Łatwo nie będzie. Raków i Lech poznały rywali w Lidze Konferencji
EUROSPORT
Doprowadzenie prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka do Prokuratury Krajowej w Katowicach
Bez aresztu dla prezydenta Częstochowy. Znamy uzasadnienie
Katowice
imageTitle
Jeden gol, rekordów kilka. 39-letni Francuz dołączył do Lewandowskiego
EUROSPORT
Sejm zdecydował o SAFE
Sejm zdecydował w sprawie SAFE. Na sali nie było Kaczyńskiego
BIZNES
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo w Sadach. 29-latek usłyszał zarzuty
Opole
CZLOWIEK LUKASZENKI W WARSZAWIE SUPERWIZJER
"Nic się nie zmieniło". "Portfel Łukaszenki" wciąż może wjeżdżać do Polski
Robert Zieliński
To miejsce często odwiedzane przez spacerowiczów
Świąteczne piosenki słyszeli w lutym. Mieli już dość
Białystok
Herb Gdańska
Piątkowy quiz. Rozpoznasz miasto po herbie?
Quizy
Jack Dorsey
Drastyczne cięcia w Block. Współzałożyciel Twittera redukuje tysiące etatów
BIZNES
shutterstock_2699328505
Czterolatek czekał samotnie na operację. Jego lekarka została jego mamą
Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) - zdj. ilustracyjne
Kleszcz działa jak pendrive. "Zapisuje" historię otoczenia
METEO
Jeffrey Epstein
Epstein wwoził kobiety przez bazy Królewskich Sił Powietrznych? Sprawdzają archiwa

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica