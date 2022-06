Niemiecki ochotnik zginął w Ukrainie na dzień przed wyjściem na przepustkę

Niemiecki ochotnik zginął w rejonie Charkowa, poważnie ranny w wyniku rosyjskiego ostrzału – pisze w niedzielę dziennik "Bild". W dniu, w którym zginął, 39-letni Bjoern Clavis złożył wniosek o kilkudniową przepustkę. W ciągu następnych dwóch miesięcy miał zakończyć służbę i wrócić na stałe do swojej partnerki i dziecka.

"Bild" dotarł do Thomasa, towarzysza broni Bjoerna Clavisa, który powiedział, że bezskutecznie próbował ratować życie ciężko rannego Niemca.

Ich oddział stacjonował we wsi w okolicy Charkowa, która znajdowała się w zasięgu rosyjskiej artylerii. "Rosyjskie drony krążyły nad wioską przez cały dzień. Słyszeliśmy brzęczenie nad głową, to okropny dźwięk, bo wiadomo, co będzie dalej" - relacjonował Thomas. Jak powiedział, 31 maja jeden z rosyjskich pocisków artyleryjskich trafił w dom, w którym znajdował się ich posterunek, a ciało Clavisa było tak "podziurawione odłamkami", że mimo wszelkich starań nie udało się powstrzymać krwawienia.