Grupa Wagnera punktem spornym w relacjach Francji z Mali

Francja próbuje zablokować funkcjonowanie najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera w Mali, uznając to za "czerwoną linię" w obustronnych relacjach - pisze dziennik "Le Figaro". Paryż mobilizuje Europę, by stawić czoła formacji związanej z Kremlem - dodaje.

Przygotowanie sankcji

27 państw UE przygotowuje się do nałożenia sankcji na Grupę Wagnera na następnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych 13 grudnia i uzależnia przyznanie pomocy dla malijskiej armii w wysokości 24 mln euro od zerwania współpracy z Grupą Wagnera – podaje "Le Figaro".

Parlament Europejski wezwał państwa afrykańskie do zerwania wszelkich związków z Grupą Wagnera. Kraje sąsiednie również powinny zademonstrować niechęć do współpracy z nimi na kolejnym szczycie Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) 12 grudnia. Według źródła zaznajomionego z tą sprawą te międzynarodowe naciski podsycały "wahania" malijskiej junty. Paryż zrobił też wszystko, aby przekonać kraje należące do europejskich sił operacji Takuba do pozostania w Mali– analizuje dziennik.