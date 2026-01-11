Laureatka pokojowego Nobla chciała go oddać Trumpowi. Jest reakcja komitetu 

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado powitała swoich zwolenników w Oslo Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według sobotnich doniesień Reutersa na wieść, że ubiegłoroczna laureatka Maria Corina Machado chce przekazać mu swoje wyróżnienie, Donald Trump przyznał, że byłby zaszczycony, gdyby liderka wenezuelskiej opozycji zaproponowała mu swoją nagrodę podczas planowanego spotkania w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie.

W poniedziałek na antenie telewizji Fox Machado powiedziała, że przekazanie Pokojowej Nagrody Nobla miałoby być wyrazem wdzięczności narodu wenezuelskiego dla amerykańskiego prezydenta za usunięcie Nicolasa Maduro ze stanowiska prezydenta tego kraju.

Maria Corina Machado podczas konferencji w Oslo Źródło: PAP/EPA/HEIKO JUNGE

Norweski Komitet Noblowski reaguje

Po tej deklaracji Machado głos zabrał Norweski Komitet Noblowski, który przypomniał, że nie komentuje wypowiedzi laureata wygłaszanych po wręczeniu nagrody. Wykluczył jednak, by przyznane w październiku, a wręczone w grudniu wyróżnienie mogło trafić do amerykańskiego prezydenta.

"Po ogłoszeniu Nagrody Nobla nie można jej cofnąć, udostępnić ani przenieść na inną osobę. Decyzja jest ostateczna i obowiązuje na zawsze" - wyjaśnili w opublikowanym w piątek oficjalnym oświadczeniu członkowie Komitetu.

Historyk Oeystein Stenersen, badający historię noblowskich wyróżnień, przyznał w rozmowie z PAP, że to pierwszy raz, gdy laureat Pokojowej Nagrody Nobla ma pomysł, by oddać swoją nagrodę komuś innemu.

- Zdarzyło się jednak, że sam medal został przekazany innej osobie. Norweski pisarz Knut Hamsun wręczył przyznany przez Szwedzki Komitet Noblowski medal Literackiej Nagrody Nobla hitlerowskiemu ministrowi propagandy Josephowi Goebbelsowi - przypomniał historyk.

OGLĄDAJ: "Gdyby nie to, że Komitet Noblowski się wygłupił, nie miałbym z tym żadnego problemu" Zobacz cały materiał