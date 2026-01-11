Logo strona główna
Świat

Laureatka pokojowego Nobla chciała go oddać Trumpowi. Jest reakcja komitetu 

Maria Corina Machado podczas konferencji w Oslo
Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado powitała swoich zwolenników w Oslo
Źródło: Reuters
Po ogłoszeniu Nagrody Nobla nie można jej cofnąć, udostępnić ani przenieść na inną osobę. Decyzja jest ostateczna i obowiązuje na zawsze - przekazał Norweski Komitet Noblowski. Wcześniej zeszłoroczna laureatka Maria Corina Machado wyraziła chęć przekazania nagrody Donaldowi Trumpowi.

Według sobotnich doniesień Reutersa na wieść, że ubiegłoroczna laureatka Maria Corina Machado chce przekazać mu swoje wyróżnienie, Donald Trump przyznał, że byłby zaszczycony, gdyby liderka wenezuelskiej opozycji zaproponowała mu swoją nagrodę podczas planowanego spotkania w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie.

W poniedziałek na antenie telewizji Fox Machado powiedziała, że przekazanie Pokojowej Nagrody Nobla miałoby być wyrazem wdzięczności narodu wenezuelskiego dla amerykańskiego prezydenta za usunięcie Nicolasa Maduro ze stanowiska prezydenta tego kraju.

Maria Corina Machado podczas konferencji w Oslo
Maria Corina Machado podczas konferencji w Oslo
Źródło: PAP/EPA/HEIKO JUNGE

Norweski Komitet Noblowski reaguje

Po tej deklaracji Machado głos zabrał Norweski Komitet Noblowski, który przypomniał, że nie komentuje wypowiedzi laureata wygłaszanych po wręczeniu nagrody. Wykluczył jednak, by przyznane w październiku, a wręczone w grudniu wyróżnienie mogło trafić do amerykańskiego prezydenta.

"Po ogłoszeniu Nagrody Nobla nie można jej cofnąć, udostępnić ani przenieść na inną osobę. Decyzja jest ostateczna i obowiązuje na zawsze" - wyjaśnili w opublikowanym w piątek oficjalnym oświadczeniu członkowie Komitetu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump: zrezygnowałem z drugiej fali ataków na Wenezuelę

Trump: zrezygnowałem z drugiej fali ataków na Wenezuelę

Noblistka zapowiada powrót do kraju. "Jak najszybciej"

Noblistka zapowiada powrót do kraju. "Jak najszybciej"

Historyk Oeystein Stenersen, badający historię noblowskich wyróżnień, przyznał w rozmowie z PAP, że to pierwszy raz, gdy laureat Pokojowej Nagrody Nobla ma pomysł, by oddać swoją nagrodę komuś innemu.

- Zdarzyło się jednak, że sam medal został przekazany innej osobie. Norweski pisarz Knut Hamsun wręczył przyznany przez Szwedzki Komitet Noblowski medal Literackiej Nagrody Nobla hitlerowskiemu ministrowi propagandy Josephowi Goebbelsowi - przypomniał historyk.

OGLĄDAJ: "Gdyby nie to, że Komitet Noblowski się wygłupił, nie miałbym z tym żadnego problemu"
Trump

"Gdyby nie to, że Komitet Noblowski się wygłupił, nie miałbym z tym żadnego problemu"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HEIKO JUNGE

WenezuelaUSADonald TrumpNagroda Nobla
