"Wielka inkwizytorka MAGA" zjadła burgera w ruinach kijowskiego McDonalda. "Myliłam się"

Przez lata była jedną z największych sojuszniczek Kremla w środowisku MAGA. Nazywano ją "Rasputinem Trumpa". Teraz udała się do Kijowa, spotkała się z prezydentem Zełenskim i publicznie przeprasza: "Żyłam w medialnej bańce i uległam rosyjskiej propagandzie". Kim jest Laura Loomer? I co stoi za jej radykalną przemianą?Artykuł dostępny w subskrypcji
Jestem dziennikarką śledczą, która nigdy się nie poddaje. Bez lęku odkrywam prawdę, walczę z korupcją i bronię ideałów America First. Wielkie korporacje technologiczne próbowały mnie cenzurować, ale jestem nie do zatrzymania
- czytamy na stronie internetowej Laury Loomer.
Moje bezkompromisowe dziennikarstwo jest niezbędne dla każdego patrioty, który chce poznać surowe, czyste fakty
- pisze dalej. I dodaje:
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak radykalnie zmieniły się poglądy jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci amerykańskiej prawicy.
Jak wyglądała wizyta Laury Loomer w Ukrainie i jakie miejsca odwiedziła.
Jakie były wcześniejsze poglądy Loomer na temat Ukrainy i Rosji.
Jakie reakcje wywołała jej przemiana wśród komentatorów.