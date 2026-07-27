"Wielka inkwizytorka MAGA" zjadła burgera w ruinach kijowskiego McDonalda. "Myliłam się"

Laura Loomer manifestująca poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa w 2023 roku

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Jestem dziennikarką śledczą, która nigdy się nie poddaje. Bez lęku odkrywam prawdę, walczę z korupcją i bronię ideałów America First. Wielkie korporacje technologiczne próbowały mnie cenzurować, ale jestem nie do zatrzymania

- czytamy na stronie internetowej Laury Loomer.

Moje bezkompromisowe dziennikarstwo jest niezbędne dla każdego patrioty, który chce poznać surowe, czyste fakty

- pisze dalej. I dodaje: