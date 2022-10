BBC: największa brytyjska elektrownia wycina lasy pierwotne by nimi palić

Drax to operator m.in. największej brytyjskiej elektrowni w Yorkshire produkującej około 6 proc. całości energii elektrycznej na Wyspach Brytyjskich. Ta dawna elektrownia węglowa została przystosowana do palenia produkowanym z odpadów drzewnych pelletem, w związku z czym wytwarzana przez nią energia uważana jest za odnawialną. Z tego tytułu Drax otrzymał z brytyjskiego budżetu łącznie kilka miliardów funtów dotacji.

BBC: palenie lasem pierwotnym

Drax odrzuca oskarżenia

Jednak według BBC na jednym z terenów objętych licencją Drax wycięto wszystkie drzewa. Firma wyjaśniła, że sprzedała posiadane przez siebie wcześniej pozwolenia, a tym samym to nie ona jest odpowiedzialna za opisywaną wycinkę drzew z lasów pierwotnych. Informacje te zostały jednak podważone przez władze Kolumbii Brytyjskiej które potwierdziły, że to Drax w dalszym ciągu jest właścicielem pozwoleń.

Jednak według BBC Drax do produkcji pelletu wykorzystywał nie tylko trociny i odpady, ale również całe bele drewna. Dopytywana firma w końcu potwierdziła, że wykorzystuje również całe bele, jednak podkreśliła, że tylko pochodzące z małych, wykrzywionych czy zgniłych drzew. Ponadto miały to być wyłącznie bele takich gatunków drzew, które nie mają zastosowania w przemyśle drzewnym i gdyby nie użyto ich do wytwarzania pelletu zostałyby one spalone by ograniczyć ryzyko rozprzestrzenienia się pożarów.