"Zbyt ciężki, by wystartować". Pilot samolotu poprosił część pasażerów o opuszczenie pokładu

Pilot samolotu pasażerskiego tuż przed startem z Wysp Kanaryjskich do Wielkiej Brytanii poprosił "do 20 ochotników" o opuszczenie pokładu maszyny. W opublikowanym przez media nagraniu z samolotu tłumaczy, że samolot jest "zbyt ciężki", by wystartować w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Z nagrania wynika, że następnie członek załogi wyjaśnił, iż "biorąc pod uwagę, że bezpieczeństwo jest priorytetem numer jeden", po konsultacjach z zespołem operacyjnym uznano, że "jedynym sposobem na rozwiązanie problemu z ciężkim samolotem jest uczynienie go nieco lżejszym". - Jeśli to możliwe, chciałbym poprosić do 20 ochotników o decyzję, by nie lecieć dziś wieczorem do Liverpoolu - przekazał pilot, zapewniając, że każdy ochotnik otrzyma od przewoźnika kwotę do 500 euro (ok. 2,2 tys. zł - red.).