Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nagle przerwała koncert. "Mam nadzieję, że nasi przywódcy słuchają"

Lady Gaga
Przygotowania do koncertu Lady Gagi w Brazylii
Źródło: Reuters
Lady Gaga przerwała koncert w Tokio i wygłosiła mowę potępiającą brutalne działania służb federalnych w USA. "Pęka mi serce" - mówiła ze sceny. Poprosiła o miłosierdzie i "zmianę kierunku" działań władz.

Amerykańska piosenkarka, która obecnie koncertuje w Japonii w ramach trasy "The Mayhem Ball", odniosła się podczas dzisiejszego występu w Tokyo Dome do sytuacji w USA i tym samym dołączyła do gwiazd, które potępiają działania służb federalnych - podaje "Variety".

Lady Gaga, która wkrótce wraca do Stanów, wyznała ze sceny, że "serce jej pęka na myśl o obywatelach, którzy zmagają się z nalotami służb imigracyjnych i są bezlitośnie atakowani przez ICE". - Myślę o całym ich cierpieniu i o tym, jak ich życie jest niszczone na naszych oczach - oświadczyła. W styczniu z rąk funkcjonariuszy Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł zginęły dwie osoby - 37-letni Alex Jeffrey Pretti i 37-letnia Renee Good.

Lady Gaga przekazała, że myśli o Minnesocie i o wszystkich, którzy "żyją w strachu i szukają odpowiedzi na pytanie, co powinni zrobić". - Kiedy całe społeczności tracą poczucie bezpieczeństwa i przynależności, coś w nas wszystkich pęka - mówiła. Zadedykowała też jedną ze swoich piosenek - "Come To Mama" - wszystkim, którzy "cierpią, czują się samotni, bezradni, stracili bliską osobę lub czują, że koniec jest bliski". Artystka podkreśliła, że dobrzy ludzie "nie powinni tak ciężko walczyć i ryzykować życia".

- Mam nadzieję, że nasi przywódcy słuchają. (...) Prosimy o szybką zmianę kierunku działania i okazanie miłosierdzia wszystkim w naszym kraju - mówiła poruszona.

To tylko wisienka na torcie. USA "zmierzają w stronę Chin"
Dowiedz się więcej:

To tylko wisienka na torcie. USA "zmierzają w stronę Chin"

Gwiazdy przerywają milczenie

Lady Gaga dołączyła do grona piosenkarek, które głośno mówią o brutalności służb federalnych - wśród nich są Billie Eilish, Katy Perry czy Ariana Grande. Pierwsza z nich nazwała 37-letniego Prettiego, który zginął podczas protestu w Minnapolis, "prawdziwym amerykańskim bohaterem", Perry wezwała obserwatorów, by pisali do swoich przedstawicieli w Senacie, natomiast Grande opublikowała relację, w której sytuację w Minnesocie określiła jako "okupację".

W grudniu ICE rozpoczęło w Minneapolis operację nazwaną "Operation Metro Surge", która miała być wymierzona w imigrantów, m.in. somalijskich. Stan Minnesota jest największym skupiskiem Somalijczyków w USA, choć szacuje się, że większość z nich posiada amerykańskie obywatelstwo. Do Minneapolis początkowo wysłanych zostało około dwóch tysięcy agentów ICE. CBS News podaje, że obecnie jest tam łącznie około trzy tysiące agentów ICE i Urzędu Celnego i Ochrony Granic (CBP). Portal zauważa, że to pięciokrotnie więcej, niż liczy cały departament policji Minneapolis, który zatrudnia ok. 600 funkcjonariuszy.

Postrzelenie i śmierć Renee Good, do którego doszło na początku stycznia, wywołało masowe protesty przeciwko działaniom tych służb w stanie Minnesota.

Trump odwraca uwagę. "Może tego pożałować"
Dowiedz się więcej:

Trump odwraca uwagę. "Może tego pożałować"

BIZNES

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: Variety, TZM, The Hollywood Reporter

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAJaponiaMuzyka
Czytaj także:
Donald Trump
Trump "osobiście poprosił" Putina. "Zgodził się"
Świat
Pies znajdował się w przeręblu
Szczeniak wpadł do przerębla
Białystok
Michał Bilewicz
Siedem lat Bilewicza. Bez nominacji, bo "oczernia Polskę i Polaków"
Filip Czekała
Thomas Rose złożył wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa
Ambasador USA oddał cześć Polakom poległym na misjach
Polska
Koralowiec Pseudodiploria strigosa
Wygląda jak mózg, choć go nie posiada. Mimo to śpi
METEO
Policjanci skontrolowali kierowcę
"Na widok radiowozu gwałtownie skręcił na stację paliw i próbował ukryć się za ciężarówką"
WARSZAWA
Ile kosztowały nas loty posłów w 2025 roku?
Tysiące lotów, miliony złotych. Kto jest rekordzistą
Sebastian Zakrzewski
shutterstock_2262856419
Koniec z owijaniem w folię. Nowy zakaz
BIZNES
Dwie rowerzystki zginęły w wypadku drogowym w Tomaszowie Mazowieckim
"Można powiedzieć, że to była zbrodnia na drodze"
Łódź
Autostrada A4 w okolicach Krakowa
Wyższe opłaty na autostradzie. Jest wniosek
BIZNES
Mężczyzna wybił szyby w komendzie policji
Wybił szyby w siedzibie dzielnicowych
WARSZAWA
Mężczyzna podejrzany o oblanie kawą niemowlaka
Oblał niemowlę gorącą kawą. Szukają go dwa państwa
Świat
Paul Patterson
System, który zniszczył setki żyć. Szef odchodzi ze stanowiska
BIZNES
Skutki przejścia burzy Kristin w Portugalii
Nie żyje pięć osób. Wprowadzono stan klęski żywiołowej
METEO
Senator Tammy Duckworth
Stanęła w obronie polskich żołnierzy. Tak wyglądał dzień, w którym "eksplodował" jej świat
Monika Winiarska
"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno?
"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno zmienić?
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Zaskakujący wynik O'Sullivana. Oto najlepsza szesnastka w Berlinie
EUROSPORT
samolot pasazer zel maska shutterstock_1684239898
Wirus Nipah: jak się ochronić i czego nie robić. Radzi lekarka
Zdrowie
Quentin Tarantino, Paul Dano
"Żenująca" wypowiedź Tarantino o Paulu Dano. Mocna reakcja środowiska
Anna Zaleska
Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg
Wybuchła panika, ludzie rzucili się na podłogę. Pasażer o rosyjskim ataku na pociąg
Świat
Gwardia Rewolucyjna Iranu
"Decydujący krok" Unii w sprawie Iranu
Świat
Mróz Polska zima
Duży mróz na horyzoncie. Odczujemy nawet -30 stopni
METEO
imageTitle
Śmierć w drodze na mecz. Ocalały wskazał możliwą przyczynę tragedii
EUROSPORT
Xi Jinping
W dowództwie nie ma już nikogo. Co to oznacza dla świata?
Maciej Michałek
tesla robot humanoid shutterstock_2657853351
Technologiczny wyścig zbrojeń. "Wspaniała siódemka" z miliardowymi inwestycjami
BIZNES
Kobieta zjeżdżając z górki uderzyła w ławkę (zdjęcie ilustracyjne)
"Zjeżdżając na 'jabłuszku' z impetem uderzyła w betonową podstawę ławki"
WARSZAWA
Stacja Warszawa Wschodnia przejdzie modernizację
Sześć firm chętnych na modernizację Warszawy Wschodniej
WARSZAWA
Krzysztof Paszyk, Jacek Tomczak, Mirosław Maliszewski, Michał Pyrzyk, Tymon Szelągowski
Seria spotkań u prezydenta. Kolejni politycy po rozmowach
Polska
shutterstock_1856541712
Zdradziły go ślady na śniegu
Lublin
Możliwe trasy przelotu obiektu po wejściu w atmosferę
Deorbitacja rakiety Zhuque-3. Jej trasa może przebiegać nad Polską
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica