Łączenie różnych szczepionek przeciwko COVID-19. Jest opinia EMA i ECDC 

Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ogłosiły we wtorkowym komunikacie, że podawanie szczepionki wektorowej przeciw COVID-19, a później preparatu wykorzystującego mRNA daje dobrą odpowiedź immunologiczną. Jak podkreśliły, "taki schemat można wykorzystywać zarówno przy podstawowym dwudawkowym cyklu szczepień, jak i przy podawaniu dawki przypominającej".

W całej Unii Europejskiej dopuszczono do użytku dwie szczepionki wektorowe przeciwko COVID-19, firm AstraZeneca i Johnson&Johnson, a także preparat produkowany przez firmy Pfizer i BioNTech oraz szczepionkę koncernu Moderna. Te dwie ostatnie substancje wykorzystują technologię mRNA.

Apel o przyjęcie pełnego cyklu szczepień

W wydanym oświadczeniu Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ponownie wezwały wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej do przyjęcia pełnego cyklu szczepień przeciwko COVID-19 oraz stosowania się do zaleceń dotyczących szczepień przypominających.