Włoski dziennik o specjalistach wojskowych z Rosji. "Mają dużo swobody"

"Pozdrowienia z Rosji" (ang. From Russia with Love) - naklejki z takimi napisami zdobiły specjalistyczny sprzęt, który Rosja wysłała do Włoch. W niedzielę na lotnisku wojskowym Pratica di Mare nieopodal Rzymu wylądowało siedem rosyjskich samolotów transportowych Ił-76. Dwa kolejne wylądowały następnego dnia. Łącznie z Rosji wysłano do Włoch piętnaście maszyn.