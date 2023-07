"Pływające złoto" w brzuchu martwego kaszalota. Znalezisko warte jest pół miliona euro

W czerwcu woda wyrzuciła na brzeg La Palmy na Wyspach Kanaryjskich martwego kaszalota. Jak opisuje "Guardian", Antonio Fernández Rodríguez, dyrektor instytutu zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności na Uniwersytecie Las Palmas, postanowił dowiedzieć się co było przyczyną śmierci ssaka. Początkowo podejrzewał, że były to problemy trawienne, więc zbadał jego jelito grube. "Wyczuł coś twardego, co przyczepiło się do tej części jelita" - relacjonuje gazeta. - Wyciągnąłem kamień o średnicy około 50-60 cm i wadze 9,5 kg - powiedział w rozmowie z "Guardianem". Okazało się, że była to ambra, rzadka substancja, często nazywana "pływającym złotem". Ta odnaleziona przez Rodrígueza warta jest około 500 tys. euro.