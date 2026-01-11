Logo strona główna
Bardzo krótka "ławka rezerwowych". Po co Zełenskiemu Budanow?

Jest jedną z kluczowych postaci w ukraińskich służbach. Może poszczycić się udanymi operacjami militarnymi na terenie Rosji i okupowanych przez nią ukraińskich terenach. W niektórych brał udział osobiście. Kyryło Budanow, były już szef wywiadu wojskowego, generał, odznaczony tytułem Bohatera Ukrainy, zmienił pracę. Jest teraz szefem biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Co oznacza ta zmiana? I czy wywiad w Kijowie na tym straci? Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Kyryło Budanow został następcą Andrija Jermaka, uważanego za kluczową postać w otoczeniu prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, który został zmuszony do odejścia po wybuchu skandalu korupcyjnego.
  • Budanow był związany z ukraińskim wywiadem od 2007 roku, po ukończeniu Akademii Wojskowej w Odessie i - jak prognozuje jeden z moich rozmówców - niełatwo mu będzie odnaleźć się w nowej roli.
  • Co może się kryć za decyzjami ukraińskiego prezydenta? I co wiemy o generale, który musi stawić teraz czoła obowiązkom szefa biura Zełeńskiego?

Radykalne zmiany nastąpiły tuż przed 40. rocznicą urodzin, którą Kyryło Budanow obchodził 4 stycznia tego roku. Dwa dni wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił w mediach społecznościowych, że mianował go na szefa swojego biura.

Zanim jeszcze ukazał się dekret w tej sprawie, Zełenski oznajmił, że zlecił Budanowowi zadanie: ma "zaktualizować i przedstawić do zatwierdzenia strategiczne podstawy obrony i rozwoju Ukrainy".

Stanowisko szefa biura Zełenskiego nie było obsadzone od listopada zeszłego roku, kiedy Andrij Jermak, uważany za kluczową postać w otoczeniu prezydenta, został zmuszony do dymisji z powodu głośnego skandalu korupcyjnego w państwowym sektorze energetycznym.

Decyzja Zełenskiego, by mianować szefem urzędu przy ulicy Bankowej 11 głównego wywiadowcę oznacza, że otworzył nowy rozdział. Po raz pierwszy w historii niezależnej Ukrainy jest nim nie cywil, a wysoki rangą wojskowy, ceniony przez innych dowódców i żołnierzy.

Wołodymyr Zełenski i Kyryło Budanow. Zdjęcie z czerwca 2025 roku
Wołodymyr Zełenski i Kyryło Budanow. Zdjęcie z czerwca 2025 roku
Źródło: x.com/ZelenskyyUa

Nieudany zamach

Budanow urodził się w Kijowie. W latach 2003-2007 studiował na wydziale wojsk powietrznodesantowych Akademii Wojskowej w Odessie. Po jej ukończeniu służył w jednostce specjalnej Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. 

Po wybuchu konfliktu zbrojnego sił ukraińskich z prorosyjskimi separatystami w Donbasie w 2014 roku został wysłany na wschód Ukrainy. Brał udział w operacjach specjalnych. Ich szczegóły nie były ujawniane. W ich trakcie miał zostać kilkakrotnie ranny. Portal RBK-Ukraina napisał, że w jego klatce piersiowej wciąż tkwi odłamek miny. Podobno lekarze nie byli w stanie go wyciągnąć, ponieważ znajduje się zbyt blisko serca.

Kyryło Budanow
Kyryło Budanow
Źródło: Kyrylo Chubotin/UKRINFORM/PAP

Operację z udziałem Budanowa były zazwyczaj tajne, ale o jednej z nich pisały ukraińskie media. W sierpniu 2016 roku grupa wywiadowców wylądowała w rejonie miasta Armiańsk na zaanektowanym Krymie. Mieli dostarczyć broń i ładunki wybuchowe do miejsc w pobliżu rosyjskich obiektów wojskowych. Zostali wykryci przez Rosjan. Wywiązała się strzelanina. Zginęło dwóch funkcjonariuszy rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Ukraińcy zdołali się przedostać na kontynentalną część Ukrainy.

W czerwcu 2017 roku w Kijowie w wyniku eksplozji zginął jeden z uczestników tej akcji, oficer Maksym Szapował. Rosyjski agent podłożył ładunki wybuchowe pod jego samochód. Niecałe dwa lata później rosyjskie służby zorganizowały zamach także na Budanowa. Był nieudany. Ich agent aktywował ładunek zbyt wcześnie, zanim Budanow wsiadł do samochodu, zaparkowanego przed centrum handlowym w Kijowie. W wyniku eksplozji agent stracił rękę. Przeżył.

