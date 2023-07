W Kuwejcie wykonano karę śmierci na pięciu przestępcach. Wśród nich byli obcokrajowcy

Czterech straconych skazano za przestępstwa kryminalne, w tym morderstwa i handel narkotykami. Piąty odpowiadał za zrealizowany w imieniu tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) atak terrorystyczny na szyicki meczet w Kuwejcie, podczas którego zginęło 27 osób. Zaatakowany w 2015 roku w zamachu terrorystycznym meczet należał do najstarszych w kraju szyickich świątyń. Do zamachu przyznało się IS, które wówczas kontrolowało znaczną część Syrii i Iraku.